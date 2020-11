Coronavirus e crisi, nuovi buoni spesa dal Governo. 7,3 milioni al bresciano

(red.) Ci si sta avvicinando al periodo natalizio e, aldilà delle restrizioni e misure di contenimento che verranno poste dal Governo centrale, molte famiglie sono chiamate a far fronte alla spesa in un periodo complicato a livello economico. Per questo motivo, esattamente come era accaduto la scorsa primavera in occasione della prima ondata della pandemia da Covid-19, i Comuni incasseranno risorse per attivare buoni spesa a favore dei propri cittadini.

Si tratta di una misura presente nel decreto Ristori ter e con cui tutti i Comuni italiani incasseranno fino a 400 milioni di euro. In particolare, saranno 7,3 milioni destinati al bresciano. Rispetto alla prima volta, non cambieranno le cifre e nemmeno i parametri, di cui l’80% delle risorse in base alla popolazione e il 20% basato sulla differenza tra il reddito pro capite di ogni Comune e il valore medio nazionale.

Ogni famiglia che ne avesse bisogno e farà richiesta incasserà dai 300 ai 500 euro in media per i buoni spesa. In concreto, dovrebbero essere disponibili a partire da metà dicembre e gli interessati dovranno rivolgersi ai Servizi sociali del proprio Comune che attiveranno i gruppi di Protezione Civile.