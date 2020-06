Immatricolazioni auto: a maggio in Lombardia -42,55%

(red.) Il COVID-19 ha colpito duramente il settore dell’automotive in Lombardia, e a confermarlo sono i dati relativi all’immatricolato delle autovetture di maggio: -42,55% in regione rispetto a maggio 2019, con 17.868 vetture immatricolate rispetto alle 31.101 del 2019. È negativa anche la variazione del cumulato gennaio-maggio che segna, rispetto all’anno scorso, un calo del 51,62% (72.818 vs 150.525).

Anche a livello provinciale i numeri manifestano la difficoltà del settore. Secondo i dati Federauto, a maggio nella provincia di Mantova sono state targate la metà delle autovetture (-51,55%, 517 vs 1.067) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; a seguirla è la provincia di Bergamo, che il mese scorso ha visto calare del 48,30% (1.630 vs 3.153) le immatricolazioni rispetto al 2019; terza per impatto la provincia di Cremona, il cui immatricolato a maggio è calato del 46,08% (564 vs 1.046).

Minori, pur sempre rilevanti, gli impatti sulla provincia di Lodi che con 403 immatricolazioni a maggio rispetto alle 727 del 2019 segna un calo del 44,57%; seguono la provincia di Brescia (-43,24% immatricolato maggio 2020), Milano (-41,58% immatricolato maggio 2020), Monza e Brianza (-41,56%), Sondrio (-40,89%) e Lecco (-40,40%).

Le province di Varese, Pavia e Como hanno maggiormente contenuto il tracollo delle immatricolazioni in regione, ma la perdita rimane comunque consistente. In provincia di Varese a maggio 2020 sono state targate 1.765 vetture contro le 2.934 del 2019 (-39,84%). A Pavia e dintorni il mese scorso sono state immatricolate 1.030 autovetture (-39,66%). A chiudere le stime la provincia di Como che il mese scorso ha subito un calo del 39,39% (1.265 vs 2.087).

SETTORE AUTOMOTIVE LOMBARDIA: MAGGIO 2020 – MAGGIO 2019 (dati Federauto) Provincia IMMAT. MAGGIO 20 IMMAT. MAGGIO 19 Var. % CUMULATO GEN-MAG 20 CUMULATO GEN-MAG 19 Var. % BERGAMO 1630 3153 -48,30 6921 15194 -54,45 BRESCIA 1995 3515 -43,24 8355 17080 -51,08 COMO 1265 2087 -39,39 5101 10218 -50,08 CREMONA 564 1046 -46,08 2406 5109 -52,91 LECCO 596 1000 -40,40 2325 4825 -51,81 LODI 403 727 -44,57 1557 3447 -54,83 MANTOVA 517 1067 -51,55 2279 5173 -55,94 MILANO 6121 10478 -41,58 24884 50524 -50,75 MONZA E DELLA BRIANZA 1742 2981 -41,56 6954 14585 -52,32 PAVIA 1030 1707 -39,66 3867 8245 -53,10 SONDRIO 240 406 -40,89 945 1763 -46,40 VARESE 1765 2934 -39,84 7224 14362 -49,70