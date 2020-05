Coronavirus e crisi, molti in fila al banco dei pegni a Brescia

(red.) Non è chiaro se quel “traffico” sia dovuto al fatto che per diverse settimane quella sede è rimasta chiusa, oppure per l’aumento dei soggetti in difficoltà. Senza dimenticare anche le possibili disposizioni sanitarie e il distanziamento sociale che potrebbero dare un’immagine diversa. In ogni caso a Brescia, proprio all’ombra di palazzo Loggia, sono numerosi i cittadini che si presentano al banco dei pegni per impegnare orologi, gioielli e pezzi di valore con cui incassare del denaro subito spendibile per le emergenze.

E’ chiaro che il coronavirus, come si vede anche a livello nazionale, ha portato molti a essere più poveri, in attesa ancora di quegli ammortizzatori sociali non arrivati oppure di quanti avevano un lavoro in nero o precario e senza alcuna tutela. Di conseguenza per molti il banco dei pegni è rimasto l’unica àncora alla quale aggrapparsi.

Tuttavia da Ubi Banca, dal quale dipende il Banco dei Pegni, chiariscono che non ci sarebbe un’emergenza, visto che la maggior parte degli utenti starebbe solo facendo dei rinnovi e nemmeno il 10% sono quelli che impegnano i propri beni. L’attività, tra l’altro, sarà spostata a Bresciadue.