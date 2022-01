Pisogne, 60enne rapinata ed accoltellata in strada

(red.) Momenti di puro terrore per una signora 60enne di origini ucraine aggredita a colpi di lama nella serata di mercoledì 19 gennaio a Pisogne, nel bresciano.

La donna, di professione badante, stava facendo rientro a casa dopo una giornata di lavoro, quando, attorno alle 19,30, lungo via Monti, è stata avvicinata da tre giovani che, con un pretesto, le si sono avvicinati, quindi l’hanno accerchiata e manifestato le loro reali intenzioni: rubarle la borsetta.

La signora, però, ha opposto resistenza alla rapina ed è stata quindi accoltellata più volte al braccio destro.

Il terzetto, composto da immigrati nordafricani, è quindi fuggito in direzione della strada provinciale. Le grida della 60enne hanno attirato l’attenzione dei residenti che hanno prestato i primi soccorsi alla donna e allertato le forze dell’ordine. Uno dei tre ragazzi, il più giovane e con precedenti, è ritornato sui propri passi per restituire il maltolto ma è stato intercettato ed arrestato dai carabinieri di Breno e di Artogne.

Dopo una prima medicazione sul posto, la 60enne è stata trasferita

al pronto soccorso di Lovere. Intanto, gli uomini dell’Arma veglieranno le telecamere di videosorveglianza poste sulla zona per identificare gli altri banditi, oltre alla eventuale testimonianza del giovane arrestato.