Flero, faccia a faccia con i ladri in casa: rubata l’auto

(red.) Un furto in abitazione si è trasformato in rapina per il sopraggiungere dei proprietari che hanno sorpreso i ladri mentre mettevano a soqquadro l’abitazione, alla ricerca di preziosi e denaro.

Se a Isorella, domenica scorsa, una famiglia ha vissuto momenti di terrore per un raid effettuato da un terzetto di malviventi che ha tenuto sotto scacco l’intero nucleo mentre aspettava di poter mettere mano sula cassaforte, a Flero, sempre nella Bassa bresciana, un’altra famiglia ha vissuto un’analoga (brutta) esperienza.

Ad essere presa di mira una palazzina a due piani in via Buozzi, dove, alle 4 di mattina, svegliati di soprassalto per alcuni rumori provenienti dal piano inferiore, una coppia ed i loro due bambini, che si sono trovati faccia a faccia con i banditi che stavano armeggiando in cucina.

Vistisi sorpresi, due componenti della banda hanno agguantato le chiavi della Audi S4 parcheggiata nel cortile e sono fuggiti con altrettanti complici che li attendevano all’esterno.

Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Bagnolo Mella e della Compagnia di Verolanuova. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le telecamere di videosorveglianza collocate ai varchi di ingresso ed uscita del paese bassaiolo.