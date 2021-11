Raffica di furti nella Bassa, è allarme

(red.) Nella Bassa bresciana si sono registrati diversi furti in appartamento, tra Verolanuova, Dello, Manerbio e Capriano del Colle.

A Manerbio, oltre alla rapina messa a segno sabato, si è verificato un colpo in un ‘abitazione nella zona industriale del paese. Bottino ingente: denaro e preziosi. Poco dopo, anche a Dello sono state messo a segno diverse incursioni in abitazioni, al momento dell’efferazione vuote, e, anche qui, oltre alla confusione lasciata dai banditi al loro passaggio, in alcuni casi sono stati arraffati gioielli e soldi. Un colpo singolare è avvenuto, giorni fa, nella dimora di un carabiniere, cui sono state sottratte anche due divise.

A Capriano del Colle sono stati cinque i furti messi a segno in una ventina di giorni, una situazione che ha portato il sindaco Stefano Sala a convocare un tavolo sulla sicurezza a cui sono stati invitati gli amministratori locali.