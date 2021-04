Rezzato, ladri entrano in azione nelle case nel fine settimana

(red.) E’ stato un fine settimana, quello tra sabato 24 e domenica 25 aprile, di furti a Rezzato, nell’hinterland bresciano. A finire nel mirino sono state una serie di abitazioni e contando sul fatto che in quel momento i proprietari erano usciti di casa. Le zone interessate, come riporta Bresciaoggi, sono state quelle di via Cremona e Castellini. In generale, sono stati messi a segno tre colpi portando via gioielli, soldi, oggetti di valore e alcune strumentazioni informatiche.