Torbole, medico aggredito e derubato mentre consegna mascherine

(red.) Lo scorso venerdì pomeriggio 2 aprile un medico di Torbole Casaglia, nel bresciano, è stato minacciato e aggredito da una coppia di persone che, mentre lui era intento a consegnare una partita di mascherine al padre di un’amica, gli hanno rubato in auto parcheggiata poco distante.

Teatro dell’episodio, di cui dà notizia Bresciaoggi, è via Garibaldi e quando il professionista ha notato i due malviventi – italiani, uno di circa 40 anni e la donna complice più giovane – li ha inseguiti mentre fuggivano in bicicletta.

A quel punto è stato minacciato e colpito con una testata e poi a terra. Subito dopo i due sono fuggiti, ma sono noti in paese per occupare abusivamente una casa e aver già commesso numerosi furti in passato. Il medico colpito non ha potuto fare altro che farsi medicare al pronto soccorso e poi denunciare l’aggressione e il furto.