Furti nelle aziende agricole della Bassa, altri due colpi a Carpenedolo

(red.) Questa volta, negli ultimi due episodi in ordine di tempo avvenuti giovedì notte 4 marzo, i proprietari dei trattori nelle aziende agricole della bassa bresciana hanno giocato d’anticipo trasferendo i mezzi prima di subire i colpi. In effetti, dopo i casi degli ultimi giorni, altri due blitz messi in campo dai malviventi hanno colpito altre due aziende a Carpenedolo. Nel mirino, come dà notizia Bresciaoggi, sono finite due cascine.

Nel primo caso all’interno di una rimessa dove i ladri si sono dovuto accontentare di attrezzi vari, alimenti, qualche banconota e un computer portatile. Poi in un’altra azienda nelle vicinanze dove hanno potuto attingere solo ad altri attrezzi. Sono gli ennesimi episodi di una situazione preoccupante che ha già mobilitato la prefettura di Brescia in un dialogo costante anche con la Coldiretti per potenziare i controlli.