Castenedolo, ladri di notte al supermercato via con le provviste

(red.) In una notte precedente a venerdì 26 febbraio una banda di malviventi ha messo a segno un colpo all’interno di un supermercato di Castenedolo, nella bassa bresciana. I ladri hanno raggiunto la centrale via Brescia e danneggiato uno degli ingressi per potersi fare strada all’interno. Nel loro mirino sono finiti in particolare i beni alimentari, visto che l’incasso come ogni giorno a fine giornata lavorativa era già stato depositato.

Il gruppo di malviventi è poi riuscito a fuggire prima che sul posto arrivassero i carabinieri. Per risalire ai ladri si stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del punto vendita. In ogni caso ieri, giovedì 25, a poche ore dal colpo, il supermercato ha regolarmente aperto i battenti.