Rapina aggravata in concorso in via Milano: quattro arresti

(red.) Nella settimana appena trascorsa a Brescia, la Polizia di Stato ha disposto dei servizi per il contrasto allo spaccio di droga e dei reati predatori. L’attività capillare sul territorio, condotta dalla Squadra Mobile bresciana, ha portato all’arresto per il reato di rapina aggravata in concorso, di quattro uomini: C.S. 49enne bresciano, E.A. 41enne marocchino, L.A. 58enne bresciano e S.I. 47enne bresciano.

Durante l’attività investigativa della locale Squadra Mobile, – avvenuta la notte dello scorso 20 febbraio – i quattro soggetti, da tempo sotto controllo, sono stati visti entrare, dopo aver forzato una serratura, all’interno di uno stabile situato nei pressi di via Milano. Poco dopo gli agenti hanno visto i quattro allontanarsi a bordo di 4 biciclette di elevato valore.

Due dei 4 arrestati (S.I e L.A.), dopo aver capito di essere seguiti dai poliziotti, hanno gettato a terra le biciclette e hanno tentato la fuga a bordo di un’autovettura provando ad investire due agenti che hanno riportato contusioni guaribili in 5 e 7 giorni. Immediatamente gli altri poliziotti, sono intervenuti riuscendo, nonostante la tenace resistenza dei quattro soggetti, a fermarli e ad arrestarli per il reato di rapina aggravata in concorso.