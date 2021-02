Palazzolo, tenta furto in garage: preso e condannato

(red.) Nella sera di domenica 21 febbraio una pattuglia dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari sono intervenuti a Palazzolo sull’Oglio in seguito alla chiamata al NUE 112 di un cittadino che stava segnalando un furto in atto all’interno del proprio garage.

Il pronto intervento dei militari ha permesso di bloccare ed identificare il colpevole, 38 anni, nato in Algeria, con la refurtiva ancora in suo possesso, restituita poi al legittimo proprietario. Accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito, il nordafricano si è dimostrato scarsamente collaborativo e ha tentato di aggredire i militari, senza nessuna conseguenza negativa.

L’arrestato ha trascorso la notte nella camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Chiari, prima di essere condotto davanti all’Autorità Giudiziaria di Brescia che, in seguito a rito direttissimo, lo ha condannato agli arresti domiciliari con obbligo di presentazione alla PG.