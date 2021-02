Chiari, boato al bancomat di via Milano: ladri via con il bottino

(red.) Nella notte tra venerdì 19 e oggi, sabato 20 febbraio, sono tornati in azione i ladri che prendono di mira gli sportelli dei bancomat. L’ultimo episodio in ordine di tempo è andato in scena poco prima dell’alba in via Milano a Chiari, ai danni della filiale del Banco Bpm Credito Bergamasco. I residenti sono stati svegliati da un forte boato con il quale il punto di prelievo era stato fatto saltare in aria.

A quel punto i malviventi sono riusciti ad accaparrarsi il denaro, circa 85 mila euro, prima di darsi alla fuga a bordo di un’auto. Dopo pochi secondi è partito l’allarme ai carabinieri facendo intervenire sul posto i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Chiari. E’ evidente che i malviventi abbiano preso di mira lo sportello proprio quella notte considerando che, in vista del fine settimana, il venerdì il bancomat viene caricato di denaro.

Ora le forze dell’ordine analizzeranno le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della banca per risalire alla banda. Stamattina, sabato 20 febbraio, gli operai erano già al lavoro per ripristinare la filiale dopo i danni riportati.