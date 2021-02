Iseo, carabinieri arrestano spacciatore di 64 anni con coca ed eroina

(red.) Sabato 30 gennaio, nel corso della mattinata, durante un ordinario servizio di vigilanza e prevenzione dei reati predatori, una pattuglia della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia Carabinieri di Chiari (Brescia) ha tratto in arresto ad Iseo un cittadino italiano, classe 1957, per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, mentre si trovava a bordo della sua vettura.

Il soggetto è stato trovato in possesso di due grammi di cocaina, e una notevole quantità di denaro contante suddivisa in vari tagli, oltre ad un coltellino a serramanico e altri oggetti atti ad offendere come una falce e una roncola.

Le perquisizioni sono continuate all’interno dell’abitazione dell’arrestato, dove i militari hanno sequestrato altri undici grammi di cocaina e quattordici di eroina, materiale per il confezionamento ed il taglio dello stupefacente, strumenti di misurazione e un’altra ingente quantità di denaro contante, risultato dell’attività di spaccio.

In attesa della convalida davanti al GIP di Brescia, l’Autorità Giudiziaria ha confermato l’arresto e ha disposto la detenzione dell’arrestato presso la propria abitazione.