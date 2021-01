Verolanuova, botto al bancomat del supermercato. Ladri via con i soldi

(red.) I supermercati sono tra le poche attività che in questo periodo di pandemia possono restare aperti. Senza dimenticare anche gli incassi per quanti preferiscono andare un solo giorno alla settimana, ma facendo ampia scorta. Per questo motivo probabilmente restano nel mirino dei ladri. L’ultimo colpo in ordine di tempo è avvenuto nella notte tra venerdì 15 e oggi, sabato 16 gennaio, all’Italmark di via Circonvallazione a Verolanuova, nella bassa bresciana.

In particolare, a finire nel mirino è stato lo sportello bancomat di Ubi Banca che si trova incastonato nello stesso edificio del punto vendita. I banditi avrebbero agito forzando prima uno degli ingressi del supermercato e dal quale accedere alla stanza che ospita il punto di prelievo. Quindi, posti all’esterno, lo hanno fatto saltare portando via circa 10 mila euro. Il colpo è stato segnalato ai carabinieri che indagano.