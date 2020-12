Rovato, residenti fanno fermare quattro ladri di abitazioni

(red.) L’organizzazione in controllo di vicinato è stata decisiva a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano, per portare al fermo di quattro ladri di abitazioni. E’ successo nella prima serata di sabato 12 dicembre quando i primi residenti hanno allertato la Polizia locale per la presenza di un’auto sospetta in zona Duomo. Le forze dell’ordine, tra municipale e carabinieri, sono stati aiutati proprio dai residenti che segnalavano ogni volta gli spostamenti di quel veicolo.

I quattro malviventi si erano organizzati fermando l’auto in una zona nascosta. Uno di loro stava per entrare in una villetta, altri due nel giardino di un’altra proprietà e infine uno a fare da palo. Ma tutti, 30enni albanesi con precedenti per furto aggravato, sono stati denunciati a piede libero. I militari, perquisendo la loro auto, hanno trovato arnesi da scasso.