Castenedolo, disabile derubato di soldi e farmaci dopo prelievo al bancomat

(red.) Prima lo avrebbe seguito, tenendolo alla distanza, mentre la sua vittima prelevava allo sportello del bancomat nei pressi della sua casa in via Pluda a Castenedolo, nel bresciano. Poi lo avrebbe raggiunto in casa per derubarlo. E ad aggiungere indignazione c’è il fatto che il derubato è un 49enne disabile e costretto a muoversi con una sedia a rotelle.

Dopo il prelievo e il ritorno a casa, ha sentito un rumore provenire dalla porta di ingresso, forzata dal malvivente che, con il volto coperto dalla mascherina, ha arraffato il denaro e anche i farmaci del residente. Quindi, si è dato alla fuga. E alla vittima non è rimasto altro da fare che denunciare il furto ai carabinieri, al lavoro anche sulle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza.