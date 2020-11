Pontoglio, tombino contro il distributore di carburante: in manette

(red.) L’altra sera, giovedì 26 novembre, un ragazzo di 29 anni di origine marocchina, ma con cittadinanza italiana, è stato arrestato a un distributore di carburante a Pontoglio, nella bassa bresciana. Qualche automobilista ha notato che quel tipo sospetto aveva rimosso un tombino dalla strada per poi scagliarlo contro la macchinetta carica di monete al servizio della stazione di autolavaggio.

Sul posto, dopo la segnalazione, sono giunti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Chiari che hanno intercettato e fermato l’uomo in flagrante. Nei suoi confronti è scattato l’arresto per furto con scasso e ieri, venerdì, ha incassato la convalida nel processo con direttissima e l’obbligo di firma in caserma.