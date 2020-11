Visano, 25enne arrestato dopo la quarta rapina armata in banca

(red.) Nella mattina di ieri, venerdì 13 novembre, un ragazzo senegalese di 25 anni è stato arrestato all’esterno della filiale di Ubi Banca in via Marconi a Visano, nella bassa bresciana, che aveva appena rapinato. Gli attimi concitati sono stati tra le 10,30 e le 11 quando l’uomo, armato di taglierino e con il volto coperto da un cappuccio, ha fatto irruzione nell’istituto di credito minacciando uno dei cassieri. Quindi si è fatto consegnare circa 2.500 euro per poi darsi alla fuga, durata però poco.

Infatti ha trovato i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Desenzano del Garda che gli hanno messo le manette. Il giovane, residente a Calvisano, è stato poi condotto nel carcere di Canton Mombello a Brescia in attesa dell’udienza di convalida. Il 25enne non era per nulla nuovo a quel genere di rapine, tanto da averne messo a segno altre tre. Un colpo gli era riuscito il 3 novembre scappando con 4 mila euro, un altro, portando via circa un migliaio di ieri, era andato a segno anche alla filiale della Bcc Agrobresciano in via Kennedy, sempre a Visano alla fine di ottobre.

Ma così facendo è sempre finito nel mirino delle telecamere di videosorveglianza, facendo intuire che avrebbe ancora colpito. Così è stato ieri mattina quando i carabinieri si sono mossi nel momento in cui sono stati informati di un possibile tentativo di colpo all’Ubi di via Roma a Remedello. I militari hanno solo dovuto attendere che il giovane uscisse invece dalla banca di Visano per fermarlo. Tra l’altro, sembra che avesse in programma di colpire anche a Gambara e Fiesse.