Brescia Due, nuova spaccata alla tabaccheria Crystal di Bargis

(red.) Nella notte tra domenica 8 e ieri, lunedì 9 novembre, la tabaccheria Crystal di piazza Almici a Brescia Due, alla periferia della città, è di nuovo finita nel mirino dei ladri. E si tratta del terzo colpo subito nell’arco di un anno. In questo caso, pochi minuti prima dell’1, almeno due malviventi con il volto coperto da un casco da moto hanno scagliato un tombino contro la vetrata della porta d’ingresso principale mandandola in frantumi.

Poi sono entrati all’interno portando via un bottino per alcune migliaia di euro e lasciando a terra altri prodotti che non potevano portare con loro. La spaccata ha fatto partire l’allarme immediato, ma questo non ha evitato ai banditi di compiere il colpo e poi allontanarsi. Tanto che sul posto, all’arrivo delle forze dell’ordine e dei titolari, ormai non c’era più traccia dei ladri. Come detto, è il terzo colpo che il negozio subisce da quando l’attività si è mossa sul posto.

Il primo colpo era avvenuto nel dicembre del 2019 e il secondo un mese dopo, nel gennaio del 2020. Ci sarebbe stato anche un altro tentativo, ma il fatto che i due titolari, padre e figlio, avessero deciso per quattro mesi di dormire all’interno del negozio ha evitato altri furti. E ora il titolare Daniele Bargis chiede al Comune di Brescia di tornare a potenziare la sicurezza sul posto, tra l’altro in un quartiere che ha già subito diversi colpi tra negozi e abitazioni.