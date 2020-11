Breno, ladri di notte in piadineria: via solo con gli spiccioli

(red.) Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 novembre la piadineria che si trova in piazza Mercato a Breno, in Valcamonica, nel bresciano, è finita nel mirino dei ladri. Ma è stato maggiore il danno al negozio rispetto a quanto i malviventi hanno potuto portare via. Infatti, in questi ultimi giorni e come prevedono le nuove disposizioni sanitarie da zona rossa, non si può consumare all’interno, ma è ammesso solo il servizio di asporto e a domicilio.

Per questo motivo i ladri hanno messo tutto a soqquadro, mentre dalla cassa sono riusciti solo a portare via qualche spicciolo. Domenica mattina è stata la stessa titolare a notare il colpo subito, il primo in nove anni di attività sul posto. Il misfatto è stato denunciato ai carabinieri che ora indagano, anche analizzando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza.