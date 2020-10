Nuoro, in cantiere rubate due ruspe a un’impresa bresciana

(red.) Quando ieri mattina, venerdì 30 ottobre, hanno raggiunto il cantiere alla diga del Terzo Salto del Flumendosa a Villagrande, in provincia di Nuoro, in Sardegna, non hanno potuto fare a meno di notare che due mezzi erano spariti. Si trattavano di due macchinari impiegati da un’impresa bresciana camuna di Malonno durante i lavori di manutenzione. Il colpo sarebbe avvenuto il pomeriggio precedente, giovedì 29, quando gli operai avevano lasciato il cantiere a fine giornata.

Evidentemente qualche criminale era interessato alle due ruspe ferme nell’area di lavoro e così li hanno rubati facendo sparire ogni traccia. Non è escluso che i due mezzi vengano ricettati sul mercato nero e a disposizione della criminalità organizzata per commettere qualche reato. Ieri gli operai dell’impresa bresciana hanno presentato una denuncia per furto ai carabinieri di Lanusei.