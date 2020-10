Brescia, edicolante due volte nel mirino dei ladri in 48 ore

(red.) Adesso ammette di avere paura, anche perché in passato non le era mai successo nulla, ma ora è rimasta vittima di due episodi nell’arco di una settimana. E’ accaduto all’edicolante che ha il negozio all’angolo tra via Spalto San Marco e via XX Settembre a Brescia, in città, aggredita lunedì sera 19 ottobre da un malvivente, poi bloccato, al momento della chiusura dell’attività a fine giornata. La stessa donna, come dà notizia Bresciaoggi, è rimasta vittima di un altro episodio l’altra sera, mercoledì 21 ottobre.

Intorno alle 19,30, come sempre, stava chiudendo il negozio e aveva appena caricato il proprio zaino con all’interno l’incasso e altri oggetti in auto. Ma nel momento in cui stava terminando le procedure di chiusura dell’edicola, un bandito ha raggiunto la vettura rompendo un finestrino dell’auto e fuggendo con lo zaino.

L’edicolante, che ora ha seriamente paura, ha deciso di presentare una denuncia e nel frattempo le forze dell’ordine stanno cercando di risalire al ladro, forse immortalato dalle telecamere di sorveglianza presenti sul posto.