Sebino e Franciacorta, colpi alle auto in sosta: in azione una banda

(red.) Quella che si sta chiudendo è stata una settimana di inferno per diversi automobilisti del lago d’Iseo e della Franciacorta, nel bresciano. Tutti finiti nel mirino di una banda di malviventi che prende di mira le vetture parcheggiate e alla ricerca di oggetti di valore. Tanto che, come dà notizia Bresciaoggi, nell’arco di cinque giorni sono stati segnalati oltre dieci episodi, anche ai danni di medici. E in tutti i casi sono stati portati via denaro, documenti e, per quanto riguarda i camici bianchi, anche le strumentazioni con i dati sensibili dei pazienti.

Uno dei raid è avvenuto mercoledì sera in via Risorgimento, un altro pochi giorni prima, lunedì, nella vicina provincia di Bergamo, ma anche tra Clusane e Iseo giovedì. Infine, altri colpi sono stati denunciati a Palazzolo, Pontoglio e Rovato. Addirittura in un caso un’auto è stata rubata e impiegata per commettere un furto. La sensazione di chi indaga è che dietro questi episodi ci sia una banda specializzata.

Nel frattempo nella notte tra giovedì 15 e ieri, venerdì 16 ottobre, è finito nel mirino anche un furgone carico di attrezzi di un artigiano e depredati. Il trio che li ha rubati è stato poi fermato dai carabinieri di Chiari mentre si muoveva in auto. Ma non è chiaro se si trattino degli stessi ladri che hanno messo a segno anche gli altri colpi.