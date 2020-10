Palazzolo, ladri nella notte al bancomat CreVal. Ma via a mani vuote

(red.) E’ stata una notte di apprensione e sconvolgimento quella di venerdì 16 ottobre per i residenti di una palazzina in via Zanardelli, lungo la provinciale 469, in territorio di Palazzolo, nel bresciano. Tutto è partito nel momento in cui una banda di malviventi ha raggiunto il posto dove è presentata la filiale del Credito Valtellinese.

Il loro obiettivo era quello di accedere ai soldi del bancomat e per questo motivo i ladri ignoti hanno posizionato una marmotta esplosiva, una bomba rudimentale, che però non ha fatto il lavoro che i malviventi speravano.

Per questo motivo il colpo è andato a vuoto, ma non è chiaro se il gruppo criminale abbia deciso di scappare in anticipo di fronte a qualche presenza delle forze dell’ordine sul posto. In ogni caso i residenti della palazzina dove si trova la filiale sono stati allertati e subito dopo gli artificieri hanno disinnescato l’ordigno. I carabinieri della compagnia di Chiari stanno cercando di risalire ai malviventi.