Brescia, nuovo colpo al bar tabaccheria di piazza Martiri Belfiore

(red.) La prima volta erano andati a segno nella notte tra il 4 e il 5 ottobre tagliando la saracinesca ed entrando dall’ingresso principale. Ma in quell’occasione, forse disturbati dalle auto di passaggio, avevano portato via qualche decina di euro. Teatro del misfatto era stato il bar tabaccheria di piazza Martiri di Belfiore a Brescia, in città, che nella notte tra domenica 11 e ieri, lunedì 12 ottobre, è finito di nuovo nel mirino, ma non è chiaro se ancora di quegli stessi malviventi.

Una banda è entrata dalla via laterale depredando stecche di sigarette e altro, ma anche rubando dalla macchina cambia monete. Il colpo è emerso nella sua drammaticità ieri mattina, al momento di riaprire il locale. I titolari non hanno potuto fare altro che denunciare di nuovo l’episodio alle forze dell’ordine. Per capire chi possa essere stato si stanno analizzando anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne.