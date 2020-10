Manerbio, sorpreso a rubare di notte a scuola: sarà espulso

(red.) Non aveva alcun motivo regolare per restare in provincia di Brescia e nemmeno in alcuna parte d’Italia. Eppure nella notte tra martedì 6 e oggi, mercoledì 7 ottobre, un cittadino 62enne del Kosovo è entrato in azione a Manerbio, nella bassa bresciana. L’uomo, irregolare, è riuscito a entrare all’interno di una scuola superiore del paese forzando la porta dell’aula di informatica.

A quel punto ha depredato due computer portatili con l’intento di darsi alla fuga. Ma la sua azione ha attivato l’allarme facendo intervenire sul posto l’addetto alla vigilanza notturna dell’istituto e anche i carabinieri della compagnia di Verolanuova. L’uomo, capito di essere stato beccato, ha cercato di fuggire da una finestra, ma è stato bloccato e arrestato, non senza fatica.

La merce che aveva rubato è stata restituita alla scuola, mentre stamattina, mercoledì, l’uomo è comparso al giudizio per direttissima con le accuse di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato e il kosovaro ha incassato anche il via all’espulsione da parte della questura di Brescia.