Capriolo, spaccata alla tabaccheria del Conad. Via con le sigarette

(red.) Nella notte tra lunedì 28 e ieri, martedì 29 settembre, la tabaccheria-cartoleria e ricevitoria presente all’interno del complesso di Conad a Capriolo, in Franciacorta, nel bresciano, è stato teatro di una spaccata da parte di una banda di malviventi entrati in azione. La sensazione è che i ladri avessero pianificato il colpo, raggiungendo il posto a bordo di un’auto parcheggiata dall’altro lato della strada. Uno di loro è rimasto fuori come palo e gli altri sono entrati dopo aver usato un piede di porco per rompere la vetrata all’ingresso principale.

Ma non hanno fatto i conti con l’accensione dell’allarme antifurto nebbiogeno che gli ha ostruito la visibilità, consentendo di rubare solo le sigarette e di non provare nemmeno a colpire il registro di cassa. Nello stesso momento hanno anche rubato dei prodotti di bigiotteria e sono fuggiti a bordo dell’auto per ritornare sulla provinciale 469 pochi minuti prima che sul posto arrivassero i carabinieri della compagnia di Chiari.

I militari stanno analizzano anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e c’è la sensazione che la banda abbia usato un’auto rubata per mettere a segno il colpo. Ieri mattina la tabaccheria ha comunque riaperto regolarmente. Già nel 2018 era finita nel mirino dei malviventi.