Sfreccia in via Turati e non si ferma all’alt: arrestato

(red.) Tutto ha avuto inizio alle quattro della notte quando un equipaggio della Squadra Volante ha notato una un’autovettura viaggiare a velocità sostenuta in Via Turati. Nonostante i diversi segnali di alt, l’auto non solo non ha arrestato la marcia ma ha accelerato per sottrarsi al controllo.

L’inseguimento ha avuto fine poco dopo, con l’arresto del conducente, in attesa del processo per direttissima che verrà celebrato nella mattina di domani.