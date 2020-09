Capriano e Montichiari, auto rubate e altre date alle fiamme

(red.) Da qualche giorno precedente a lunedì 21 settembre i carabinieri stanno indagando nella bassa bresciana per alcuni episodi che riguardano furti di auto o altri veicoli dati alle fiamme. Ne dà notizia Bresciaoggi segnalando ad esempio un’auto Audi rubata nella notte tra sabato 19 e ieri, domenica 20, a Capriano del Colle, in via IV Novembre.

E negli ultimi giorni sono sparite anche una Fiat 500 bianca e altre due Audi nell’arco di poco più di una settimana. Una situazione che fa ritenere ai militari che dietro ci sia in azione una stessa banda. A Montichiari, invece, è stata trovata una vettura data alle fiamme e anche questa potrebbe essere stata usata per un colpo prima di cancellare eventuali tracce. Su questo fronte si analizzeranno eventuali denunce di furto.