Furto di vestiti nei centri commerciali bresciani, tre identificati

(red.) Nelle ore precedenti a venerdì 18 settembre tre persone sono finite nei guai per alcuni furti commessi ai danni di una serie di centri commerciali nel bresciano. Un cileno di 37 anni, un colombiano di 36 e una 38enne cubana erano entrati in azione tra fine 2018 e inizio 2019 alle Rondinelle, Elnòs e Auchan e anche al Freccia Rossa di Brescia rubando persino un’autoradio e un monitor tutti messi in uno zaino con cui avevano passato le casse senza pagare.

Il colombiano e la donna avevano raggiunto due negozi di abbigliamento rubando al Freccia Rossa due paia di jeans e a quello di Elnòs anche un giubbotto e un paio di camicie per un importo di circa 100 euro. Infine, il cileno aveva tentato di fuggire da un negozio di scarpe dopo aver indossato un paio di nuove. Nel suo caso il sistema anti-taccheggio lo aveva fatto bloccare alle casse.