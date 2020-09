Ruba nelle auto parcheggiate in via Crocifissa: arrestato 59enne

(red.) Continua la collaborazione dei cittadini con la Polizia di Brescia, grazie alle segnalazioni al 112. Nella tarda serata di venerdì 4 settembre, gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un uomo per furto nelle vicinanze di via Crocifissa di Rosa. I poliziotti hanno trovato un uomo che armeggiava, con una pinza multiuso, nell’intento di forzare la portiera di una vettura in sosta.

Effettuando delle verifiche nei paraggi, gli agenti hanno individuato altre auto che erano state aperte e messe a soqquadro quindi hanno arrestato l’uomo, un italiano di 59 anni. In suo possesso sono stati trovati: un tablet, due telefoni cellulari ed un paio di occhiali. Nella direttissima di questa mattina l’arresto è stato convalidato.