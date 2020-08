Puegnago, raid ai canali di rame in villa. Quarto colpo in cinque mesi

(red.) E’ successo di nuovo e ancora nella villa dell’imprenditore Giorgio Buffoli a Raffa di Puegnagno sul Garda, nel bresciano. Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 agosto i malviventi hanno colpito per la quarta volta in cinque mesi nell’abitazione. E a rendere ancora più drammatica la situazione è che l’ultimo colpo in ordine di tempo è avvenuto dopo un paio di settimane rispetto a quello precedente.

Domenica notte i ladri hanno preso di mira i canali di rame sul tetto e hanno portato via tutto quello che si poteva dall’interno della villa. L’imprenditore titolare della residenza parla di un colpo da 50 mila euro, considerando anche i danni. Dopo quelli condotti nei mesi precedenti ad agosto i carabinieri erano riusciti a identificare due componenti della banda e poi denunciati.

Ma i furti erano proseguiti, probabilmente da parte dello stesso gruppo criminale, portando l’imprenditore – inutilmente alla luce degli ultimi fatti – a mettere una taglia di 1.000 euro a chiunque avesse dato informazioni o visto qualcosa di sospetto.