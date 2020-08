Desenzano, ladri in ospedale rubano dalla cassaforte e fuggono

(red.) Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 agosto l’ospedale bresciano di Desenzano del Garda è finito nel mirino di una banda di ladri che è riuscita a portare via diverse migliaia di euro dalla cassaforte, anche se il bottino è ancora da quantificare nei dettagli. Secondo la ricostruzione che stanno eseguendo i carabinieri nelle indagini in corso, il gruppo sarebbe entrato dal retro dopo il passaggio degli addetti alla sorveglianza.

Hanno quindi rimosso in qualche modo una finestra e da lì sono entrati per farsi strada all’interno degli ambulatori. Subito dopo hanno raggiunto la cassaforte che avrebbero aperto con la fiamma ossidrica, innescando l’allarme antincendio. Ma questo, non molto percettibile dall’esterno e nemmeno dagli altri reparti, ha lasciato strada libera ai malviventi che poi si sono dati alla fuga.

Sono stati i medici e gli operatori che la mattina successiva sono tornati al lavoro a scoprire il furto. I militari, dopo la denuncia, hanno avviato le indagini anche perché i malviventi sono entrati da una delle zone non coperte dalle telecamere di sorveglianza. Si cercheranno possibili tracce ed elementi dagli occhi elettronici puntati sul parcheggio dell’ospedale.