Ruba 14 auto nel bresciano, finisce in manette. Si cerca il complice

(red.) E’ stato in grado, con l’aiuto di un complice, di rubare almeno quattordici auto nell’arco di soli due mesi, colpendo anche in provincia di Brescia. Nelle ore precedenti a martedì 4 agosto un uomo di 59 anni originario di Foggia, ma residente a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, è stato arrestato e portato in carcere da parte dei carabinieri di Verolanuova. I furti dei veicoli sono stati registrati, nel caso bresciano, tra Castel Mella, Capriano del Colle, San Zeno Naviglio e Brescia e delle vetture rubate non si è trovato più nulla.

Il 59enne tra l’altro agiva nonostante fosse già sottoposto agli arresti domiciliari per un’indagine dei carabinieri di Cremona con la scoperta di auto rubate per un valore di 800 mila euro e nascoste in due capannoni di Pontevico e Robecco d’Oglio dove venivano smontate. Nel caso più recente, invece, l’uomo con un complice usava degli strumenti particolari agendo anche sulla radiofrequenza per aprire i veicoli parcheggiati.

Secondo la ricostruzione, mentre il 59enne apriva i veicoli, il complice saliva a bordo per poi fuggire. L’ultimo colpo che li ha fatti finire nei guai è avvenuto a Capriano del Colle. I militari hanno analizzato le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e dai lettori di targhe, oltre ai tabulati telefonici, con cui sono arrivati a individuare il malvivente pugliese. La sensazione è che i veicoli rubati venissero portati in luoghi dedicati per poi smontarli e ricavare pezzi di ricambio da vendere sul mercato clandestino.