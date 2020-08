Preseglie, forestali sequestrano il “cimitero” delle auto. Titolare nei guai

(red.) Pochi giorni fa, mercoledì 29 luglio, i carabinieri forestali bresciani della stazione di Vobarno hanno denunciato un autodemolitore abusivo. Ma non solo. Infatti, durante la loro attività hanno scoperto a Pregastine di Preseglie, in Valsabbia, un terreno di 4 mila metri quadrati che era stato utilizzato in modo illecito come area di demolizione delle auto e nonostante fosse soggetto ai sigilli. A gestire quell’area era un uomo risultato titolare di una concessionaria con sede a Collebeato.

E all’interno di quello spazio venuto alla luce a Preseglie, tra l’altro già pignorato e appartenuto a un proprietario nel frattempo deceduto, c’erano un centinaio di auto abbandonate. Nei suoi confronti è quindi scattata una denuncia per l’attività abusiva di demolizione senza averne autorizzazione, ma anche a livello urbanistico e ambientale. Per quanto riguarda il secondo aspetto, sono emersi motori, liquidi e rottami che rischiano di provocare danni all’area.

E in più, a livello urbanistico, l’uomo aveva ampliato lo spazio di quell’area e un fabbricato senza alcun provvedimento edilizio regolare. Gli inquirenti stanno cercando di capire perché il titolare avesse un centinaio di auto, tra l’altro molte sottoposte a sequestro o fermo amministrativo. Si valuta anche la possibilità di finte denunce dei proprietari e rottami da smontare ai veicoli per azioni criminali.