Furti di cellulari e tablet dai negozi nel nord Italia (anche a Brescia): 10 fermi

(red.) Tra i vari furti e rapine messe in campo ai danni di negozi di telefonia in tutto il nord Italia, c’è anche il colpo commesso al Trony di Mazzano alla fine dello scorso mese di giugno. Pochi giorni fa, lo scorso venerdì 17 luglio, i carabinieri hanno posto fine alle scorribande di un gruppo criminale facendo finire nei guai dieci soggetti per i furti e le rapine di prodotti tecnologici. Si tratta dell’operazione “Malcom” che è stata condotta dai carabinieri di Tortona, Novi Ligure e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Alessandria con nove persone fermate e un arresto. I militari si sono mossi tra Monza, Seregno, Seveso e Busto Arsizio indagando e rintracciando tutti i componenti della banda, di cui una donna, tutti rumeni tra i 21 e i 48 anni. Sono accusati di associazione a delinquere dedita alla commissione di furti e rapine in tutto il Nord Italia e, in particolare, verso i negozi di apparati telefonici e informatici all’interno di ipermercati e centri commerciali.

Il primo colpo che aveva avviato le indagini era stato a Tortona lo scorso 13 giugno quando i malviventi avevano persino minacciato la guardia giurata di un centro commerciale per riuscire a fuggire. E da quel momento si è partiti con il fermo di un 21enne rumeno. Indagando si è arrivati anche agli altri presunti componenti, residenti in campi nomadi o abitazioni in provincia di Monza e Varese. I carabinieri hanno accertato una serie di colpi riconducibili alla banda. La rapina in un centro commerciale di Serravalle Scrivia, consumata il 15 giugno, nel corso della quale sono stati asportati numerosi cellulari, così come la rapina in danno di un automobilista avvenuta in un’area di parcheggio di Somma Lombardo (VA), il 24 giugno, nel corso della quale sono stati asportati soldi e un’auto.

Poi il furto in un centro commerciale di San Martino Siccomario (PV), consumato l’8 giugno con il furto di cellulari e computer. A seguire, il furto in un centro commerciale di Cremona il 10 giugno con il furto di cellulari e tablet. Spazio anche al tentato furto in un centro commerciale di Broni (PV), commesso il 10 giugno. Nel bresciano, il colpo commesso al centro commerciale di Mazzano il 22 giugno con il furto di cellulari e tablet.

Ma anche il tentato furto in un centro commerciale di Brembate (Bg), commesso il 24 giugno, il tentato furto in un centro commerciale di Daverio (VA) il 29 giugno, il furto di quattro auto e tre targhe utilizzate per commettere i reati, oltre a episodi di riciclaggio di autovetture, in fase di accertamento, applicando targhe trafugate sui veicoli utilizzati per commettere i reati. Durante le operazioni di cattura, anche con l’uso di un elicottero, è stata recuperata una Range Rover Evoque risultata rubata il 13 luglio scorso a una donna di Padenghe. Il veicolo è stato quindi restituito alla proprietaria.