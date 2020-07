Sarezzo, rapina un bar ma viene tradito dal suo cambio di vestiti

(red.) I ladri sanno benissimo di non tornare mai, soprattutto nell’arco di pochi minuti, allo stesso posto in cui sono andati in azione. Ma il 27enne rumeno che nella notte tra giovedì 2 e ieri, venerdì 3 luglio, ha colpito un bar tabaccheria a Sarezzo, in Valtrompia, nel bresciano, pensava di aver organizzato un bel piano. Che però è naufragato. E’ successo tutto intorno all’una quando il giovane, cliente del locale “Motor Café” di via Dante Alighieri, avrebbe detto alla giovane barista di voler uscire per prelevare al vicino bancomat e con cui pagare la consumazione.

Tuttavia, proprio lui dirigendosi verso la vicina banca si sarebbe cambiato i vestiti e, con il passamontagna sul volto, è poi tornato al locale armato di un coltello da cucina. La barista, terrorizzata, è poi uscita dirigendosi verso l’appartamento della proprietaria che abita sopra il bar e chiedendo aiuto. La chiamata ai carabinieri ha fatto muovere sul posto quelli della compagnia di Gardone Valtrompia che hanno voluto analizzare le immagini riprese dalle telecamere.

Così hanno beccato il giovane che, dopo il cambio d’abito e in seguito al furto di pochi euro e di blocchetti da gratta e vinci da 600 euro, era tornato al bar cercando semplicemente di pagare la consumazione. Ma un testimone che avrebbe assistito alla sua condotta è stato decisivo per indurre i militari a scoprire che il malvivente fosse il 27enne e quindi ad arrestarlo per rapina aggravata, poi condotto in carcere. Nelle vicinanze del locale è stata trovata una borsina dove c’era all’interno la refurtiva.