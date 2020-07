Roccafranca, ladri in azione: via gioielli da una casa

(red.) Non hanno avuto timore di essere visti e sorpresi nel momento in cui hanno agito in pieno giorno per rubare in un’abitazione e mentre i proprietari non erano in casa. E’ la dinamica di quanto avvenuto ieri mattina, venerdì 3 luglio, in via Breda a Roccafranca, nel bresciano. Di mattina, come dà notizia Bresciaoggi, una banda formata da quattro malviventi ha raggiunto la residenza forzando l’ingresso prima rompendo il cancello e poi scagliandosi contro una finestra.

Sembra che uno di loro, a fare da palo, fosse rimasto in auto, mentre gli altri tre avrebbero messo a soqquadro l’abitazione rubando una catenina d’oro e un orologio. Una situazione che ha indotto alcuni vicini di casa a tentare di inseguire i ladri, chiamando anche le forze dell’ordine. Sul posto si sono mossi i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica del furto.