Lonato, quattro tentativi di furto nelle case nel fine settimana

(red.) Nel fine settimana scorso tra sabato 27 e domenica 28 giugno nelle campagne di Maguzzano e Lonato del Garda, nel bresciano, sono andati in scena una serie di tentativi di furto ai danni di alcune abitazioni. Come detto, sono stati solo tentativi perché in tutti i casi i malviventi sono dovuti scappare a mani vuote. La sensazione è che possa essere entrata in azione una banda.

Il primo colpo, sfumato, ha visto finire nel mirino via Santa Maria nel momento in cui, però, i cani hanno svegliato i padroni dopo aver sentito il tentativo di entrare dei criminali. Un episodio simile è avvenuto a Maguzzano dove i banditi hanno cercato di forzare l’ingresso, ma con il rischio di essere scoperti sono poi fuggiti tra i campi.

Infine altri due colpi simili, solo tentati, hanno raggiunto altre due abitazioni. Il giorno dopo c’è chi ha denunciato questi episodi a carico di ignoti ai carabinieri di Desenzano.