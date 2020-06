Brescia, ruba tra i supermercati. Coppia in manette al Penny

(red.) L’altro giorno, martedì 23 giugno, una giovane coppia è finita nei guai a Brescia, in città, dopo essere stata sorpresa con diversi prodotti rubati nei supermercati. Nel pomeriggio, il 25enne di origine rumena e nato in Italia e la moglie 24enne sono stati fermati dalla vigilanza all’esterno del Penny Market in via Diaz.

Avevano un carrello carico di prodotti che avrebbero regolarmente pagato, ma hanno destato sospetti in ciò che nascondevano sotto i vestiti. Qui, infatti, c’erano altri prodotti ben più costosi e che avevano depredato. I due coniugi hanno ammesso il furto e subito dopo la Polizia, allertata sul posto, ha perquisito la loro vettura trovando altra merce risultata rubata tra le province di Bergamo e Milano.

I due sono stati quindi arrestati e ieri, mercoledì 24, nel processo per direttissima si sono visti convalidare l’arresto e l’aggiornamento del processo ad altra data.