Rompe vetrina a picconate e si ferisce: arrestato con il complice

(red.) Nella notte tra giovedì e venerdì, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia hanno tratto in arresto per il reato di furto in concorso due soggetti italiani.

Impegnati in servizio notturno, i poliziotti intorno alle 5 del mattino sono stati inviati dalla Centrale Operativa, a seguito di una richiesta di intervento per un presumibile furto con scasso ai danni di un’attività commerciale. Gli agenti, appena giunti sul posto, hanno trovato la vetrata della porta d’ingresso sfondata, probabilmente grazie all’utilizzo di un piccone, abbandonato a terra, e hanno immediatamente notato numerose tracce ematiche presenti sul posto.

Per questo motivo si sono messi subito alla ricerca degli autori del furto presumendo che la ferita provocata dalla vetrata potesse aver causato un danno importante.

Infatti, estendendo le ricerche, i poliziotti hanno individuato due uomini, trovati in possesso della somma di denaro frutto del furto consumato. Uno dei soggetti, inoltre, aveva una vistosa ferita lacero contusa alla gamba. I due individui sono stati arrestati, grazie anche alle immagini riprese dalle telecamere presenti in zona, e il giudice nella direttissima ha convalidato l’arresto.