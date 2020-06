Furti di veicoli per ricambi tra Cremona e Brescia: 5 denunciati

(red.) E’ un’indagine che tocca anche il territorio bresciano quella lanciata da Cremona dove i carabinieri della compagnia locale hanno eseguito un’operazione nell’ambito del furto di veicoli da smontare, vendendo poi i pezzi di ricambio. Lo scorso gennaio alcuni sequestri avevano fatto finire nel mirino un centro di autodemolizioni e un capannone dove era presente un mezzo rubato a Piacenza ai danni di un artigiano.

Nell’ambito dell’indagine erano stati trovati due depositi, anche in un’azienda non utilizzata, dove venivano nascosti veicoli rubati e dai quali ricavare i pezzi. La procura cremonese aveva emesso due mandati di perquisizione facendo risalire a Robecco d’Oglio e a Pontevico, in provincia di Brescia, dove c’erano altre due auto di grossa cilindrata, entrambe rubate nel bresciano, oltre a diversi pezzi per un totale di 1.000 e per un valore di 800 mila euro.

L’attività investigativa ha permesso di denunciare a piede libero per ricettazione in concorso un 62enne cremonese, un 52enne bresciano, un 25enne cremonese, un altro 53enne cremonese e un comasco 45enne. A questo punto si cercherà di risalire alla provenienza dei ricambi, anche se il lavoro sarà complesso visto che i malviventi hanno contraffatto i numeri di serie.