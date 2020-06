Cortefranca, si ferisce nel colpo in casa. Ladro finisce in carcere

(red.) Aveva commesso il colpo in un’abitazione di Cortefranca, nel bresciano e dalle ore precedenti a giovedì 18 giugno si trova detenuto in una cella in Emilia Romagna. Si tratta di un 42enne reggiano di Bibbiano che lo scorso novembre del 2019 aveva messo a segno un furto in una casa in provincia di Brescia. Per entrare nella residenza aveva sfondato la vetrata di una porta-finestra per arraffare gioielli, diamanti e dollari per 2 mila euro.

Poi era riuscito a fuggire senza farsi riprendere dalle telecamere di videosorveglianza e tornando tranquillamente a casa senza lasciare tracce. O meglio, una l’ha lasciata ed è stata decisiva per incastrarlo. I carabinieri della compagnia di Chiari e quelli di Adro, ispezionando l’abitazione, avevano trovato del sangue su un pezzo di vetro della porta infranta.

Il materiale biologico è stato quindi inviato ai laboratori del Ris di Parma che ha definito le generalità del malvivente. A quel punto i militari hanno indotto la procura di Brescia a ottenere dal giudice delle indagini preliminari il mandato di arresto notificato dai carabinieri di Bibbiano nelle scorse ore con il trasferimento del ladro in carcere.