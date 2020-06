Furto di sigarette, tv e trapani con furgoni e mezzi rubati: 4 arrestati

(red.) Nelle ore intorno a venerdì 12 giugno gli agenti Squadra Mobile della questura di Brescia hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal tribunale a seguito di un’attività di indagine, coordinata dal sostituto procuratore Roberta Panico, che ha portato all’arresto di quattro cittadini di origine albanese, responsabili, a vario titolo, di furti in abitazione, furti e ricettazione e altri episodi criminosi commessi a Brescia nella primavera del 2019. L’attività degli investigatori ha preso spunto da una segnalazione di un cittadino, secondo la quale un gruppo di soggetti albanesi, dedito alla commissione di reati contro il patrimonio, aveva come luogo di ritrovo e stoccaggio del materiale trafugato, un piazzale a Roncadelle.

Il video della Polizia

Le indagini avviate dalla Squadra Mobile di Brescia hanno permesso di individuare il luogo indicato nei pressi di via Santa Giulia a Roncadelle nonché di individuare i responsabili. Il luogo, raggiungibile tramite un’unica via di accesso, risultava del tutto isolato, dunque strategico per lo svolgimento di attività criminose. Per l’indagine la Squadra Mobile utilizzava sia sistemi tecnologici sia tradizionali. Quindi, installate delle telecamere nel deposito di Santa Giulia, monitorate le auto in uso agli indagati tramite geo localizzazione satellitare ed effettuati una serie di servizi di osservazione e pedinamento. Nel piazzale di Santa Giulia venivano monitorati svariati incontri tra i sodali subito dopo aver commesso i reati. Uno dei primi riscontri all’attività di indagine era avvenuto lo scorso 20 marzo 2019 quando era stata documentata la presenza, all’interno del deposito in uso ai sodali, di un furgone Peugeot risultato essere compendio di un furto avvenuto a Castegnato quasi un mese prima, il 21 febbraio.

Le telecamere installate dalla Squadra Mobile hanno ripreso uno dei sodali intento a scaricare il furgone di materiale di dubbia provenienza, per poi essere ripreso nuovamente mentre caricava altro materiale su una Mercedes classe A. All’interno di quest’ultima, i poliziotti, dopo aver richiesto e coordinato un controllo da parte della Polizia Stradale sulla tangenziale Sud, direzione Verona, hanno ritrovato una minimoto, un decespugliatore, una motosega ed un’idropulitrice che, a seguito di ulteriori accertamenti, si è scoperto essere stati sottratti dallo scantinato di un’abitazione a Provaglio d’Iseo e in un’abitazione a Cazzago San Martino, rispettivamente il 15 e il 22 marzo 2019. Uno degli episodi più rilevanti è avvenuto il 13 maggio dello stesso anno, quando, sulla base della ricostruzione effettuata dagli investigatori, tre soggetti hanno utilizzato un pick up Ford Ranger, rubato la sera precedente a Cazzago San Martino, come ariete per scardinare dal muro un distributore automatico di sigarette nell’area di servizio Agip, contenente 70 stecche di sigarette e 500 euro in contanti.

La sera del 12 aprile, a San Zeno Naviglio due soggetti con il volto parzialmente travisato, accedevano all’interno di un’abitazione e dopo aver infranto la porta finestra della cucina, avevano rubato un televisore da 65 pollici ed un trolley, utilizzando per la fuga un furgone Ford Transit, rubato l’8 dicembre 2018 a Trenzano. Il 23 maggio tre soggetti hanno commesso altri tre furti aggravati, tra loro collegati. Si tratta del furto aggravato in un’azienda edile di Lograto, sottraendo decine di attrezzi da lavoro, tra cui trapani, levigatrici, flessibili, avvitatori e intere cassette da lavoro, per un valore di oltre 32 mila euro. Ma anche il furto di un’Audi A4 da una ditta di Lograto e infine un registratore di cassa, una stampante e buoni pasto per un danno complessivo di circa 3 mila euro da un ristorante dello stesso paese. Tutti i beni sottratti sono stati recuperati il 30 maggio dello scorso anno quando due sodali erano stati arrestati in flagrante per furto aggravato in concorso commesso ad Azzano Mella.