Rezzato, ladri di rame in azione. Via i cavi della corrente elettrica

(red.) Nella notte tra martedì 9 e ieri, mercoledì 10 giugno, l’azienda Cremaschi Granulati di Virle Treponti a Rezzato, nel bresciano, è finita nel mirino dei malviventi. E’ probabile che i ladri sapessero come muoversi, visto che hanno raggiunto l’impresa da una recinzione a due passi dal cimitero e sfruttando il fatto che in quel punto non sono presenti telecamere di sorveglianza e nemmeno sensori di allarme.

Sono quindi riusciti a entrare e hanno raggiunto i cavi della corrente elettrica che hanno tagliato e portato all’esterno. Qui hanno rimosso la parte in rame che hanno portato via con loro, lasciando sul posto il resto. Un colpo da diverse migliaia di euro proprio per il valore del rame. Ma non solo, perché i banditi hanno depredato anche altri attrezzi dalla stessa azienda.

Che fosse successo qualcosa se ne sono accorti ieri mattina, mercoledì, i lavoratori nel momento in cui hanno notato che i macchinari non funzionavano. Scoperto l’accaduto, è stato denunciato ai carabinieri di Rezzato, mentre la rete è rimasta ferma per consentire il ripristino.