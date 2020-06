Roncadelle, carabinieri fermano una banda: evitato colpo in azienda

(red.) Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno scorsi alla centrale operativa dei carabinieri è giunta la richiesta di un intervento in via Nikolajewka a Roncadelle, nel bresciano. I residenti del quartiere, infatti, avevano sentito dei rumori sospetti – dei colpi di martello – provenire da una palazzina. I militari del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Brescia giunti sul posto avevano notato che i colpi partivano da un edificio confinante con un’azienda che vende sistemi di allarme.

E hanno quindi accertato che in effetti tre malviventi stavano cercando di entrare nell’azienda praticando un buco nella parete prospiciente. I banditi, notando la presenza dei militari, sono fuggiti a piedi per le vie vicine e facendo partire un inseguimento. Due di loro sono riusciti a scappare, mentre un 25enne rumeno e da poco tempo in Italia, ma con vari precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato non senza fatica, tanto da aggredire due carabinieri che si sono poi fatti medicare.

Il fermato è stato condotto in caserma ed è finito in manette, con la convalida da parte del giudice che però ha stabilito solo l’obbligo di firma.