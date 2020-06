Quinzano, fanno esplodere il bancomat Mps e fuggono col bottino

(red.) Nella notte tra domenica 7 e oggi, lunedì 8 giugno, un altro sportello bancomat è finito nel mirino dei malviventi in provincia di Brescia. E’ successo in via Cavour a Quinzano, nella bassa bresciana, intorno all’una. La banda, pare formata da 3-4 elementi e forse a bordo di un’auto scura, aveva raggiunto la filiale della Monte dei Paschi di Siena. Subito dopo hanno forzato le porte d’ingresso principali e piazzato una marmotta esplosiva.

Il colpo è stato devastante, tanto da svegliare i residenti della via. I ladri hanno fatto in tempo ad arraffare il bottino – si parla di migliaia di euro, ma ancora da quantificare – per poi darsi alla fuga. Sull’esplosione e il furto indagano i carabinieri della compagnia di Verolanuova e quelli della stazione di Quinzano che stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell’istituto di credito.