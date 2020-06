Colpo al postamat di viale Piave, ladri via con 20 mila euro

(red.) Tre uomini incappucciati che probabilmente si sono allontanati a bordo di un’auto di grossa cilindrata dopo aver commesso il furto. Sono alcuni degli elementi sui quali sta indagando la Polizia di Stato di Brescia dopo l’esplosione della notte tra mercoledì 3 e ieri, giovedì 4 giugno, al postamat dell’ufficio postale di viale Piave, in città.

Non è chiaro quale tipo di esplosivo sia stato usato, ma sembra che i malviventi abbiano forzato una porta di accesso all’ufficio postale per poter inserire il carico e scatenare la deflagrazione. Il bottino sarebbe di circa 20 mila euro e ieri l’ufficio postale è rimasto chiuso al pubblico per permettere di riparare i danni. Gli inquirenti stanno anche analizzando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori.