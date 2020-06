Brescia, botto al postamat di via Piave. Ladri via con il bottino

(red.) Nella notte tra mercoledì 3 e oggi, giovedì 4 giugno, i residenti del quartiere di viale Piave a Brescia, in città, sono stati svegliati da un’esplosione. Come hanno registrato le immagini riprese dalle telecamere sul posto, intorno all’una è entrata in azione una banda che ha fatto saltare in aria lo sportello postamat nella via.

Una deflagrazione talmente potente da provocare ingenti danni all’ufficio postale che al momento resta chiuso proprio per provvedere agli interventi di riparazione. L’allerta ha raggiunto gli agenti della Polizia di Stato che sono arrivati sul posto. Considerato che il gruppo criminale si è dato alla fuga, gli operatori dovranno accertare il bottino e anche ricostruire le modalità usate per l’azione.